Ambulansın önünü kesip şoförün burnunu kırdı

Olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni doğan entübe bebek naklini yapan Abdurahman Yandırıcı, ambulansla ,Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Yoğun trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyen ambulans önünde gitmekte olan plakası öğrenilmeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek, önünü kesti.

Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle engellendi. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda 3 kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı'ya, acil serviste müdahale edildi. Yandırıcı darp raporu aldı.

Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.