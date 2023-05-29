Ambulansla gelip oy kullandı

Hastanede yatan ya da bedensel engeli nedeniyle sandığa gitmekte zorluk yaşayan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için asansörlü minibüs ve özel araçlarla oy verecekleri merkezlere götürüldü. Avcılar'da haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Hikmet Tekneci, ayakta durmakta zorlandığını bildirince yardımına sağlık ekipleri koştu. Evinden alınan Tekneci, aynı mahalledeki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda iki acil tıp teknisyeninin yardımıyla asansörle birinci kata çıktı ve oyunu kullandı. Eşi Pakize Tekneci, "Ülkemiz için hangisi hayırlı olacaksa o seçilsin" dedi.