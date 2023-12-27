Ambulansla uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandılar

Uyuşturucu maddeleri Ambulans ile taşıyan G.C.S. ve O.D. ile uyuşturucu maddeleri teslim almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve olaya karıştığı belirlenen M.S.H. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tescil kayıtlarında yapılan incelemelerde; aracın üzerinde "Ambulans Hizmetinde Kullanılamaz" ve "Trafikten Men" şerhi bulunduğu ve aracın özel bir Ambulans olduğu, dört suç ortağının da sağlık çalışanı oldukları belirlendi.