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Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:44

Ambulansla uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandılar

İstanbul’da polislere yakalanmamak için Ambulans ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapan dört kişi, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Ambulansta iki kilogram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Gözaltına alınan dört suç ortağının da sağlık çalışanı oldukları ifade edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Ambulansla uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandılar

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; dört kişinin Ambulans ile Bağcılar İlçesi'nden Başakşehir'deki adreslerine uyuşturucu madde taşıdıklarını ve uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarını tespit etti. Dört suç ortağının uyuşturucu maddeleri Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne sevk edecekleri tespit edildi. Operasyonla araç durduruldu. Araç içerisinde iki kilogram Skunk maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri Ambulans ile taşıyan G.C.S. ve O.D. ile uyuşturucu maddeleri teslim almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve olaya karıştığı belirlenen M.S.H. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tescil kayıtlarında yapılan incelemelerde; aracın üzerinde "Ambulans Hizmetinde Kullanılamaz" ve "Trafikten Men" şerhi bulunduğu ve aracın özel bir Ambulans olduğu, dört suç ortağının da sağlık çalışanı oldukları belirlendi.

Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C.S., O.D. ve M.N. tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ambulansla uyuşturucu taşırken suçüstü yakalandılar
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