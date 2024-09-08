Ambulansların trafik sorununa mucit gençlerden çözüm

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. Ankara Aziz Sancar Bilsem öğrencileri Mehmet Sadik Akelma ile Poyraz Yıldırım yarışma için yaptıkları dron ile büyükşehirlerde ambulansların yaşadığı trafik sorunun çözüm üretiyor.1.5 kilometre önden giderek ambulanssa bilgi verip yolun açılmasını sağlıyor. Mehmet Sadik Akelma ile Poyraz Yıldırım yaptıkları dronun tescili için başvurduklarını söyledi. Ser üretim için sponsor ile görüşmelerin sürdüğünü de belirten Poyraz Yıldırım, "Dron sayesinde ambulnas şoförü 1.5 kilometre önünde trafik sıkışıklığı hakkında bilgi alıyor. Dron arkadaş ambulanssın geldiği araçlara hoparlör ile bildiriyor. Yolu açmayan araçların plakası anıda emniyete aktarılıyor" dedi. Mehmet Sadık Akelmaise dronlarının faydalı model kategorisinde metropol şehirlerden de istek olduğunu kaydetti.