Amca çocukları arasındaki kavga kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Alaşehir Kestanederesi Mahallesi'nde iki amcaoğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada N.A. (44) isimli şahıs amcasının oğlu Veysel A.'yı (36) tüfekle rastgele ateş ederek öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, N.A. isimli şahıs amcasının eşi olan H.A.'yı (65) darp ettiği iddiası sonucu tartışma çıktı. İlk olarak Veysel A., annesini darp eden N.A.'ya iki el ateş etti. Bunun üzerine aynı zamanda komşusu olan N.A. eve gidip tüfeği ile geri gelerek, Veysel A.'ye ateş etti. Veysel A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.