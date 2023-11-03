Haberler Yaşam Haberleri Amca çocuklarının tarla meselesi çatışmaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:24 Son Güncelleme: 3.11.2023 11:21

Amca çocuklarının tarla meselesi çatışmaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Çumra ilçesinde tarla kiralama meselesi ve kullanımı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada 58 yaşındaki Mehmet Baldan hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişide yaralandı.

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Amca çocuklarının tarla meselesi çatışmaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Amca çocukları arasında tarla kiralama meselesi nedeniyle bir süredir süren husumet silahlı kavgaya dönüştü. Husumete konu olan tarlada bir araya gelen taraflardan Mehmet Baldan, yanındaki tabanca ile Durmuş Ali ve oğlu Enes Baldan'ı (26) tabanca ile vurdu. İddiaya göre bunun üzerine Enes Baldan da tüfekle Baldan'ı bacağından vurup, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçede yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Bacak bölgesinden vurulduğu öğrenilen Mehmet Baldan, Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırt, karın ve bacak bölgesinden yaralanan Durmuş Ali Baldan'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Durumu iyi olan Enes Baldan'ın ilk ifadesinde, tarla kiralama meselesi nedeniyle tartıştıkları Mehmet Baldan tarafından vurulduklarını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Amca çocuklarının tarla meselesi çatışmaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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