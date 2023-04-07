Amca ile yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde ikamet eden Doğan A. (30) ile amcası Yaşar A. (42) arasında traktör alış verişi nedeni ile kavga çıktı. Kavgada, Doğan A., amcası Yaşar A.,'ya av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu amca Yaşar A., başından ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Ayfer A., (37) ise seken saçmaların isabet etmesi ile hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yararlılardan durumu ağır olan Yaşar A., tüm mahallelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Ayfer A.,nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Şüpheli Doğan A., olay yerinde suç aleti tüfek ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.