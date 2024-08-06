Amca katili ikizlere 15 yıl hapis istendi

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde geçtiğimiz mart ayında kendisine taşla saldıran amcası 32 yaşındaki Yasin Mutlu'yu bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki M.M. ve ona yardım ettiği ileri sürülen ikizi H.M. hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık fikir ve eylem birliği içerisinde olayı gerçekleştirdiklerini belirterek ikizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. M.M. ifadesinde, "Taşla bana saldırdı. Kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım" dedi. Savcılık ise değerlendirmesinde, 'olay yerine bıçakla gitmesinin öldürme maksadıyla hareket ettiğini gösterir' dedi.