Amca tutuklandı Narin’den haber yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'den 14 gündür haber alınamıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca S.G., Diyarbakır Yüksek Güvenlikli cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade veren amca S.G. iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti. Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca S.G., "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.Amca S.G., telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da "Kardeşim Arif mermileri yakalandığında 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim" iddiasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Her iki suç bakımından kuvvetli şüphe olduğu kanaatine vardığı için Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı verdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi bakımından bu iki suç yönünden tutuklamaya sevk edildi" dedi. Soruşturmada diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Tunç, "Gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.