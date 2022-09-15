Amca yeğen tartışmasında cinayet!

Batman'ın Çamlıtepe mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşaan olayda, ailevi nedenlerden dolayı 57 yaşındaki Berzan Doğu, yeğeni E.D. ile aralarında tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışmanın büyümesi üzerine E.D., amcası Berzan Doğu'yu silahla bir el ateş etti.
Göğsünden yaralanan Berzan Doğu, kaldırıldığı Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine intikal eden Emniyet Müdürlüğü Cinayet masası ekipleri, cinayeti işleyen yeğen E.D'yi gözaltına aldı.