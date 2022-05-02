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Giriş Tarihi: 2.5.2022 12:52 Son Güncelleme: 2.5.2022 13:19

Amca yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Amca yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler

Adana’da husumetli oldukları Osman Saygılı’yı silahlı saldırıda bulunan kişiler yanlışlıkla otomobilde bulunan yeğeni 22 yaşındaki Savaş Saygılı’yı öldürdüler. Cinayete karışan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Olay 8 Nisan'da Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Saygılı, iddiaya göre amcasını evine bırakıp gideceği sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve amcası tarafından önce özel tıp merkezine daha sonra hastaneye kaldırılan Saygılı, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra saldırganları yakalamak için harekete geçti. Ekipler güvenlik kamerası incelemesinde zanlıların kaçtığı aracın plakasının başka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Polis bu otomobilde bulunan şahısların ise Mutlu B. (33), Volkan Zafer Y. (31), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç. (24) olduğunu tespit etti.

Ekipler zanlıların adreslerine yaptığı baskında 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis, öldürülen Saygılı'nın amcası Orhan Saygılı'nın Volkan Zafer Y.'yi yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet olduğunu belirledi. Olay günü de otomobilin içinden ateş açıldığında asıl hedefin Orhan Saygılı olduğu ancak yanındaki yeğeninin vurulduğu saptandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, Furkan Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Amca yerine yanlışlıkla yeğenini öldürdüler
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