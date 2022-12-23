Amcamın ruhu huzura kavuşamadı! Sargın’ın yakınları yaşananlara isyan etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Abdulkadir Sargın'ın yeğeni Barış Sargın, yaşananları üzücü olayın bir film senaryosundan farksız olduğu söyledi. Olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirten Sargın, "Haber aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımız çok ilgilendiler. Biz bu işlerden anlayan bir avukat araştırıyoruz. Çünkü amcamın organlarının alındığını düşünüyoruz" dedi.

AİLE PERİŞAN OLDU

Barış Sargın yaşananların ardından amcasının 3 çocuğunu perişan olduğunu söyledi. Bu olaylar yaşanmamış olsaydı şu anda amcasını Hannover Ketinde 20 Aralık tarihinde İslami kurallara göre toprağa verilecekti. Ruhu huzura kavuşacaktı. Ancak Amcam 13 Aralıkta vefat etti. Ruhu huzura ermedi. Akşam Alman profesör aradı. Bize amcamın külünü 28'inde teslim edileceğini söyledi. Ben amcamın külü olduğunu nereden bileyim. Olayın peşini bırakmayacağız. Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşıyor. Bu olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin." diye konuştu.

AMCAMIN KÜLLERİ KASADA TOPRAĞA VERİLMİŞ

Barış Sargın amcası Abdülkadir Sargın'ın yakılan küllerini Grosburgwedel Kasabası'nda toprağa verildiğini öğrendiklerini söyledi. Burada mezardan tekrar alınacak olan küllerin kendirine teslim edileceği görevliler tarafından kendisine bildirildiğini de belirten Barış Sargın, "Amcamın kadavrasının kullanıldığını düşünüyorum. Yaşananlar beni ister istemez bu yöne sevk ediyor" dedi.

BABAM DA MAĞDUR OLDU

Barış Sargın, bu hastanede kendilerine yapılan ilk yanlışlık olmadığını söyledi. Aynı hastanede 4 yıl önce babası Doğan Sargın'ın (74) yanlışlıkla ayağının kesildiğini de belirten oğul Sarfın, "Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Babam felç. Konuşamıyor. İki ayağı yok. Hannover kentinde evde bakıma muhtaç yaşıyor. Bunun üstüne de amcamın başına gelenler bize ikinci büyük acıyı yaşattı. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinden değişik şeylerde olabilir" dedi.

'BİR OĞLU TÜRKİYE GETİRMEK İSTİYOR'

Barış Sargın amcasının cenazesinin karışmamış olsaydı şu anda Hannover'de 20 Aralık tarihinde toprağa verilmiş olacağın söyledi. Amcasının 3 çocuğundan kızı Ayşe'nin babasını cenazesinin Almanya'da toprağa verilmesini istediğini de belirten Sargın, "Oğlu Kerem ise cenazenin İstanbul Eyyüp'te amcam Hasan Sargın'ın yanında toprağa verilmesini istiyor. Henüz karar vermediler. Kararları iki günde beli olur" diye konuştu.