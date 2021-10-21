Amcası balık tezgâhını testereyle parçaladı, yeğeni ise o anları telefonla kaydetti

Trabzon'un Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Evinin önünde yeğeninin hamsi satmasını istemeyen amcası M.B, motorlu testereyle balık tezgâhını parçaladı. Yeğeni o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Daha önceden amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu belirten Yeğen Berat Berk Boz, amcası M.B'nin evinin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti.

Berat Berk Boz, "Balık tezgâhımın olduğu alan babaannemin. Amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü balık tezgâhımı testereyle parçalıyor. Amcam buraya gelmeden önceden beni WhatsApp üzerinden tehdit etmişti. Polise gidip şikâyet ettim. Aradan 2 saat geçti. Babaannemi görmeye gitmiştim. Amcam o sırada peşimden geldi. Kapının önünde bana 'Tezgâhı buraya koyamazsın' dedi. Ben de kendisine 'Zabıtadan iznim var her şeyim tamam' dedim. O sadece 'Burası benim' diyerek tezgâhıma saldırdı. Elinde motorlu testere vardı. Ben de o sıra kendisine yaklaşamadım. Elektrikli testere ile tezgâhımı kesmeye başlayınca ben de karşı tarafa doğru kaçtım. Kendisine karşılık vermeden o anları cep telefonumla kayıda aldım. Sırada müşterim de vardı kimse yaklaşamadı dolayısıyla kimse üzerine gidemedi. Ben hep alttan aldım haklılığımı savundum. Malıma zarar verdiği için telefonla kayda aldığımı ona söyledim. Olay sonrası polise giderek amcamdan şikâyetçi oldum." diye konuştu.