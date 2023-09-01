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Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:41 Son Güncelleme: 1.9.2023 11:47

Amcası diye aldı kadın cenazesi çıktı

Adana'da teşhis edilmeden alınan cenaze bir başkasına çıktı. Yaşanan skandal cenaze yıkama sırasında ortaya çıktı. Veysel Gümüş (45), ceset torbasını açtığında hayatını kaybeden amcası Mahmut Paşa Gümüş’ün (63) yerine kadın görünce şok oldu. Kadının cenazesi hastaneye getiren Veysel Gündüz, “Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şikayetçi olacağım” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Amcası diye aldı kadın cenazesi çıktı

Böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş, uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Gümüş ailesi cenazeyi hastane morgundan alıp Buruk Mezarlığı'na götürdü. Yeğen Veysel Gümüş, cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında hayatının şokunu yaşadı. torbasında amcası yerine bir kadının cenazesiyle karşılaştı.

Bunun üzerine Gümüş ailesi tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü. Morga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Gümüş ailesi cenazelerini aldı. Bu sırada cenaze aracının şoförü aileye, 'Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz' deyince şoför ile aile üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Görevlilerin evrakı verdikten zonra cenazeyi aldıklarını anlatan Veysel Gümüş, "Cenazeyi Buruk Mezarlığı'nda yıkamaya götürdüğümüzde cenaze bir kadına ait çıktı. Amcam zannettik, kadın çıktı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Herkes şok oldu. Şikayetçi olacağım" diye konuştu.

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Amcası diye aldı kadın cenazesi çıktı
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