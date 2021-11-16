Amcasını 7 kurşunla öldürmüştü: Ben cezaevindeyken annemin canına kıydılar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 1 Ağustos 2020'de Yusuf Beyhan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı amcası Cihan Beyhan'ı ilk olarak ayağından vurdu, daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.

Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığı anlatıldı. İddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep edilmişti. Sanık Yusuf Beyhan cezaevindeyken ise annesi Nurgül Beyhan evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cihan Beyhan bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"ABİM ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN AMCAMA ATEŞ ETTİ"

Tanık olarak dinlenen Ozan Beyhan ifadesinde " Sanık benim abim olur. Ben ve annem nenemlere girmiştik. Orada annem ve nenem arasında bir tartışma oldu, ben amcam Cihan'ın odasındaydım. Silah sesi duydum, çıktığımda abim Yusuf Beyhan elinde silahla havaya ateş ediyordu. Ben ve annem dışarıya çıktık. Annem taş toplayarak abime atmaya başladı. Abimin olay yerinden ayrılmasını ve olayın büyümesini engellemek istedi. Daha sonra annem ve ben olayın yaşandığı okulun önüne gittik, kavga sesi duydum. Sonra amcam Cihan Beyhan ve annem tartıştı. Amcam ' Silah alıp hepinizi öldüreceğim' dedi. Sonra amcam yukarı çıktı silahını aldı abimin de silahı belindeydi. Sonra amcam pompalı tüfekle koşarak yanımıza geldi ve abim de onun silahını görünce belinden kendi silahını çıkardı. Birbirlerine bağırdılar. Abim ve amcam arabaların arkadaşından birbirlerine ateş ettiler. O sırada amcam anneme ateş etti. O kurşunun bir saçması da ali Beyhan'ın kaşına geldi. Abim de annemi yerde kanlar içinde görünce amcamın ayağına ateş etti. Abim, annemin öldüğünü düşündüğü için amcama peş peşe ateş etti. Sonra amcam ve annem hastaneye götürüldü" dedi.

"ANNEMİN CANINA KIYDILAR"

Tutuklu sanık Yusuf Beyhan ise savunmasında "Kardeşim Ozan beni aradı. Bana 'Seni kurtarmak için ne yapayım' dedi. Bende ne biliyorsan onu anlat yalan söyleme dedim. Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annemi, ben cezaevindeyken öldürdüler. Kardeşlerimi de dışarıda olması onlara kapı açtı. Annem evde ölü olarak buldu. Annemin canına kıydılar. Bir gün onlar sanık olarak oturacaklar burada. 4 tane evlat öksüz kaldık. Ben ömrümde ilk kez cezaevine girdim. Adaletinize sığınıyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Yusuf Beyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.