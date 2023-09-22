Amcasını öldürüp 5 yaşındaki oğlunu yaraladı cinayet silahını babaannesinin mezarına attı

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çıkartan Yalçın Tahiroğlu, amcası Vahit Tahiroğlu'na ateş ederek yaraladı. Açılan ateşte Vahit Tahiroğlu'nun yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Koray Tahiroğlu da yaralandı. Yalçın Tahiroğlu kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hastaneye götürülen Vahit Tahiroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yalçın Tahiroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.