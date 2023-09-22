Amcasını öldürüp 5 yaşındaki oğlunu yaraladı cinayet silahını babaannesinin mezarına attı

Sancaktepe Safa mahallesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olay iddialara şöyle gelişti. Vahit Tahiroğlu ile ağabeyinin eşi arasında yaşadıkları aile apartmanında halı yıkama konusunda bir tartışma çıktı.
İddiaya göre tartışma sırasına Vahit Tahiroğlu yengesini darp etti. Bir gün sonra yine halı yıkama işlemi sırasında iki aile arasında tartışma çıktı bu kez tartışmaya kadının oğlu Yalçın Tahiroğlu'da karıştı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çıkartan Yalçın Tahiroğlu, amcası Vahit Tahiroğlu'na ateş ederek yaraladı. Açılan ateşte Vahit Tahiroğlu'nun yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Koray Tahiroğlu da yaralandı. Yalçın Tahiroğlu kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hastaneye götürülen Vahit Tahiroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yalçın Tahiroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
"HALI YIKAMA KONUSUNDA ANNEMİ DARP ETTİ"
Emniyetteki ifadesinde, "Biz aile apartmanında yaşıyoruz. Bir gün önce amcam Vahit, halı yıkama konusunda annemle tartıştı ve annemi darp etti. Bu konuyu aramızda konuşurken tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahımı çıkardım ve ateş ettim" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yalçın Tahiroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AMCASINI ÖLDÜRDÜĞÜ SİLAHI BABAANNESİNİN MEZARINA ATTI
Öte yandan amcasını öldüren Yalçın Tahiroğlu'nun Cinayeti işlediği silahını 2012 yılında babaannesinin mezarına bıraktığı tespit edildi. Polis mezarda bulduğu cinayet silahını incelemeye aldı. Yalçın Tahiroğlu'nun öldürdüğü amcasının 7 yıl önce düğününde nikah şahitliği yaptığı öğrenildi.