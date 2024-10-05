Ameliyat masasında SMS geldi! İşsiz kaldığını öğrendi

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerde vicdanları sızlatan işçi kıyımları yapıyor. Bir işçi kıyımı da DEM Partili Diyarbakır Sur Belediyesi'nde yaşandı. Sur Belediyesi bir günde 24 işçinin işine hiçbir gerekçe sunmadan son verdi. Bunlardan biri olan yüzde 52 engelli Sıddık Turan bu kararı ameliyat masasında öğrendi. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat masasına yatan 3 çocuk babası Sıddık Turan, ameliyat sırasında cep telefonuna gönderilen SMS ile işten atıldığını öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadı.
Uzun yıllardır belediyede çalıştığını ve işini hiçbir zaman aksatmadığını belirten Turan, "Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldum. Ameliyat masasındayken gelen mesajla işime son verildiğini öğrendim. O an dünyam başıma yıkıldı. 3 çocuğum var ve okul okuyorlar. Benim başka gelirim yok. Şimdi ne yapacağım? Park bahçeler bölümünde çalışıyordum. Tek bir gün işimi aksatmadım. Benim ayrıca bel fıtığı ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle engelli raporum ve ağır işte çalışamaz raporum var. Buna rağmen acımadan ağır işlere verdiler. Sonunda hiçbir gerekçe sunmadan 22.maddeden attılar. Bu maddeden dolayı attıkları için işsizlik maaşı da alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Bu işe bir çözüm bulsunlar " diye konuştu.
SABAH'a konuşan Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Sıddık Turan'a yapılan zulmün ahlak ve vicdan boyutlarını aştığını ifade ederek yaşananlara sert tepki gösterdi. İşten atılan diğer işçiler gibi Sıddık Turan'a her türlü hukuki destek vereceklerini belirten Kahraman,"Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, mağdur etmek hiçbir vicdana sığmaz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler, Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia edenler bu zulmü yapıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.