Ameliyat masasında SMS geldi! İşsiz kaldığını öğrendi

Uzun yıllardır belediyede çalıştığını ve işini hiçbir zaman aksatmadığını belirten Turan, "Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldum. Ameliyat masasındayken gelen mesajla işime son verildiğini öğrendim. O an dünyam başıma yıkıldı. 3 çocuğum var ve okul okuyorlar. Benim başka gelirim yok. Şimdi ne yapacağım? Park bahçeler bölümünde çalışıyordum. Tek bir gün işimi aksatmadım. Benim ayrıca bel fıtığı ve karaciğer rahatsızlığı nedeniyle engelli raporum ve ağır işte çalışamaz raporum var. Buna rağmen acımadan ağır işlere verdiler. Sonunda hiçbir gerekçe sunmadan 22.maddeden attılar. Bu maddeden dolayı attıkları için işsizlik maaşı da alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Bu işe bir çözüm bulsunlar " diye konuştu.