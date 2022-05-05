Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı!

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; burnunda beyaz ameliyat sargısı bulunan ve hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. O kişinin bir başkasına ait olan pasaportla yurt dışına çıkış yapmak üzere İstanbul Havalimanı'na geldiği tespit edildi. İddialara göre; "Mülteci" olarak İspanya'nın Barselona Şehri'ne uçakla gitmeyi ve orada sığınma talep etmeyi hedefleyen Irak uyruklu Oman U. adlı kişi; kendisine çok benzeyen Asada Nasser Khalfan Al Balushi (35) adlı kişinin pasaportunu kullanmak istedi. Asada Nasser Khalfan Al Balushi ile aralarında benzerlik bulunan Oman U., polislere yakalanmamak adına elindeki pasaportta bulunan Asada Nasser Khalfan Al Balushi'ye ait fotoğrafa daha fazla benzemek için kaş bölgesini fotoğrafa uygun bir şekilde aldırdı ve yine fotoğrafa uygun bir şekilde sakal tıraşı oldu.