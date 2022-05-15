Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! "Bu sistem içimizi rahatlatıyor"





Geri kalan ameliyatlarda da bunu yaparsak çok daha fazla ameliyat dışı tedavi çıkabilir. O yüzden bu denetim sisteminin Bakanlık tarafından kurulacak online merkezi bir sistem üzerinden bütün kamu hastanelerinde uygulanması gerekiyor. Hastalar için de daha hızlı ve güvenilir teşhis koyulması gibi avantajları oluyor.