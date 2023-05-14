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Giriş Tarihi: 14.5.2023 15:37

Ameliyattan çıktı: Görev yaptığı okulda oy verdi

Manisa Alaşehir ilçesindeki Fatih İlkokulu Müdürü Mustafa Kızıltepe (40), apandisit ameliyatı sonrası görev yaptığı okula tekerlekli sandalyede gelip, oyunu kullandı.

DHA
Ameliyattan çıktı: Görev yaptığı okulda oy verdi

Yeşilyurt Mahallesi Fatih İlkokulu Müdürü Mustafa Kızıltepe, dün saat 23.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 çocuk babası Kızıltepe'nin, apandisitinin patladığı belirlendi. Kızıltepe, hemen ameliyata alındı. Operasyondan sonra normal servise alınan Kızıltepe, bugün de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile görev yaptığı okula geldi. Bir elinde sondasını tutan diğeri ile de oyunu kullanan Kızıltepe, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Normalde seçimlerde bina sorumlusu olarak görevli olduğunu ancak rahatsızlanıp, ameliyat olunca gidemediğini belirten Mustafa Kızıltepe, "Apandisit ameliyatımın ardından gelip, oyumu kullandım. Şu an sağlığım gayet iyi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Kızıltepe, oyunu kullandıktan sonra yeniden hastaneye götürüldü.

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Ameliyattan çıktı: Görev yaptığı okulda oy verdi
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