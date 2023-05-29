Amerika yolculuğu başlıyor

Niğde'de, Uzman Çavuş Tahir ve Esra Mahin çiftinin 20 aylık bebekleri Elif Sare'ye 50 günlükken SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi kondu. Devletin ücretsiz olarak karşıladığı Spinraza tedavisine başlanan bebeğin, dünyanın en pahalı ilaçlarından olan 'Zolgensma' gen tedavisine ulaşması için de valilik onaylı kampanya başlatılması amacıyla başvuru yapıldı. Binlerce vatandaşın destek verdiği ve 16 ay süren kampanya sonucunda 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Aile çocuklarının tedavisi için Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor.