Haberler Yaşam Haberleri Amerika’da alacak davam var diye 10 yıl dolandırdı
Giriş Tarihi: 7.11.2024 10:25 Son Güncelleme: 7.11.2024 10:40

Amerika’da alacak davam var diye 10 yıl dolandırdı

İstanbul’da bir kişi tarafından 10 yıldır dolandırıldığını söyleyen Y.Ö. polise başvurup 130 Milyon liramı kaptırdığını iddia etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hakan E.’yi gözaltına aldı. Hakan E.’nin yabancı ülkelerde devam eden alacak davaları olduğunu, davalar bitene kadar Y.Ö.’den yardım istediğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Amerika’da alacak davam var diye 10 yıl dolandırdı

Asayiş Şube Müdürlüğüne 8 Eylül 2024 tarihinde başvuran mağdur Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı Hakan E.'nin, Fransa ve Amerika'da bulunan Tahkim Mahkemelerinde davası devam eden yüklü miktarda alacak paralarının olduğunu söyleyerek yardım istediğini anlattı. Şüphelinin Kendisine yardımcısı olması halinde yüksek kar vaadi ile davaları kazandığı zaman geri ödeme yapacağını söylediğini belirten Y.Ö. ancak hiçbir geri ödeme almadığını belirtti. Mağdur Y.Ö.'nün aynı vaadi yıllar içinde toplam 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon lirayı Hakan E.'den şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

130 Milyon liraya yakın vurgunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yaptığı soruşturmanın ardından Hakan E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika’da alacak davam var diye 10 yıl dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA