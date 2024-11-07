Amerika’da alacak davam var diye 10 yıl dolandırdı

Asayiş Şube Müdürlüğüne 8 Eylül 2024 tarihinde başvuran mağdur Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı Hakan E.'nin, Fransa ve Amerika'da bulunan Tahkim Mahkemelerinde davası devam eden yüklü miktarda alacak paralarının olduğunu söyleyerek yardım istediğini anlattı. Şüphelinin Kendisine yardımcısı olması halinde yüksek kar vaadi ile davaları kazandığı zaman geri ödeme yapacağını söylediğini belirten Y.Ö. ancak hiçbir geri ödeme almadığını belirtti. Mağdur Y.Ö.'nün aynı vaadi yıllar içinde toplam 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon lirayı Hakan E.'den şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

130 Milyon liraya yakın vurgunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yaptığı soruşturmanın ardından Hakan E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.