Haberler Yaşam Haberleri Amerika’dan İskenderun’a geldi depreme yakalandı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:40 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:02

Amerika’dan İskenderun’a geldi depreme yakalandı

Asrın felaketinde günler öncesinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde yaşayan Alex İskender Ilgın, eşi Veronika Ilgın İskenderun'da yaşayan annesini ziyarete geldi. Ilgın çifti burada depreme yakalandı. İskender Ilgın, eşi ve annesinin enkazda cesedine ulaşıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Amerika’dan İskenderun’a geldi depreme yakalandı

Deprem bölgesinden ABD'ye bir acı haber ulaştı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde emlakçılık yapan Alex İskender Ilgın ve Temmuz 2022'de evlendiği eşi Veronika Ilgın, aile ziyareti için gittikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandı. Alex İskender Ilgın, eşi ve annesi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, bina yıkıntısının altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.

BİNLERCE KM UZAKTAN GELİP DEPREME YAKALANDILAR

New York'un Queens şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Burak Firik (35), eşi Kimberly (32), oğulları Hamza (2) ve Bilal (1) de depremde can ver vermişti. Aile, Burak Firik'in kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için gittikleri Kahramanmaraş'ta, depreme yakalanmıştı. Türk Diyanet Camii'nde, dün Firik ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenlenmişti. Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Burak Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika’dan İskenderun’a geldi depreme yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA