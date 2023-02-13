Amerika’dan İskenderun’a geldi depreme yakalandı

Deprem bölgesinden ABD'ye bir acı haber ulaştı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde emlakçılık yapan Alex İskender Ilgın ve Temmuz 2022'de evlendiği eşi Veronika Ilgın, aile ziyareti için gittikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandı. Alex İskender Ilgın, eşi ve annesi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, bina yıkıntısının altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.

BİNLERCE KM UZAKTAN GELİP DEPREME YAKALANDILAR

New York'un Queens şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Burak Firik (35), eşi Kimberly (32), oğulları Hamza (2) ve Bilal (1) de depremde can ver vermişti. Aile, Burak Firik'in kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için gittikleri Kahramanmaraş'ta, depreme yakalanmıştı. Türk Diyanet Camii'nde, dün Firik ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenlenmişti. Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Burak Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.