Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı saat 05:00 sıralarında meydana gelen olayda Amerikan vatandaşı Leonard Samuel R. Bir arkadaşı ile yürürken karşısına çıkan grupla omuz atma yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışma alevlenince gruptan birileri bıçak çekti ve Leonar Samuel R.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden F.K., E.A., M.K.O. ve T.D. gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.Y.'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Omuz atma yüzünden çıkan tartışmayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun tartıştığı ve Amerikan vatandaşının bıçaklandığı görülüyor.