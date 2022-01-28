Amerikalı erkeklere göre Türk erkekleri daha şanslı!

lkemizde 32 senedir güzellik, saç bakımı sektöründe olan ayrıca protez saç uygulaması yapan Mustafa Kemal Çiçek Yaptığı açıklamada Türk erkeklerinin Amerikalı erkeklere göre daha şanslı olduğunu söyledi. Saçsızlığın özellikle erkekler için büyük bir sorun olduğunu bilmekteyiz. Bu sorunu çözmek için yapılan saç bakımları, operasyonlar, uygulamalar kelliğin bitmesi, memnun olmayan görüntünün bitmesi yönünde. Ancak her yöntem her saç açıklığı sorununu çözmüyor.