Amerikalı erkeklere göre Türk erkekleri daha şanslı!

lkemizde 32 senedir güzellik, saç bakımı sektöründe olan ayrıca protez saç uygulaması yapan Mustafa Kemal Çiçek Yaptığı açıklamada Türk erkeklerinin Amerikalı erkeklere göre daha şanslı olduğunu söyledi. Saçsızlığın özellikle erkekler için büyük bir sorun olduğunu bilmekteyiz. Bu sorunu çözmek için yapılan saç bakımları, operasyonlar, uygulamalar kelliğin bitmesi, memnun olmayan görüntünün bitmesi yönünde. Ancak her yöntem her saç açıklığı sorununu çözmüyor.
Mustafa Kemal Çiçek : Özellikle protez saç uygulaması ile saçsızlık sorununu çözmek isteyenler ekonomik dengelerin bozuk olmasına rağmen, uygun fiyatlar ile Türk erkeklerinin saç sorununu çözmeye devam ediyorlar. Mustafa Kemal Çiçek kozmetik kullanımında Türk erkeklerini çok şanslı buluyor. Saç bakımı serumları, saç bakımı kremleri, saç spreyleri 3 dolardan başlarken Amerika'da saçlarına bakım yapmak isteyen erkekler 20 dolardan başlayan fiyatları gözden çıkarmak durumundalar. Mustafa Kemal Çiçek, "Erkeğin makyajı saçıdır. Türk erkeklerini şahsi bakımından dolayı dünya şampiyonu olarak görmekteyim" diyerek sözlerini tamamladı.