Ametist Taşı Hangi Burcun? Ametist Taşını Hangi Burçlar Takmalı?

Ametist taşı, boğaz ile taç çakrayla uyumludur ve meditasyon için kullanılır. Ancak, şizofreni ve paranoya gibi bazı psikolojik rahatsızlıkları kötüleştirebilir. Buna karşın, sakinleştirici özelliği nedeniyle uykuya dalmayı kolaylaştırabilir, sinir ve stresi azaltabilir. Dört burcun uğurlu taşıdır ve onların kişilikleri ile uyumlu bir etki yaratır. Ametist taşı hangi burcun ya da hangi burçlar takmalı gibi sorular bazıları için merak uyandırıcıdır.

Ametist Taşı Hangi Burcun?

Bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da astroloji, doğal taşların burçlarla etkileşim içinde olduğu kanısındadır. Burçlarla ilişkilendirilen doğal taşların, sahip oldukları enerji sayesinde kişiye şans, bolluk, sağlık ve aşk getirdiğine inanılır. Bu nedenle, Zodyak'taki on iki burcun da uğurlu bir veya birden fazla kristali vardır. Bazı burçlar, aynı doğal taşı paylaşsa bile etkiler hepsi için aynı değildir. Ametist de bunlardan biridir ve zihinsel netlik sağladığı için sıkça tercih edilir. Huzur, içsel denge, sakinlik ve manevi anlamda gelişme açısından faydalıdır.

Çoğunlukla meditasyon gibi birtakım ruhsal çalışmalarda kullanılır. Astrolojide ise dengeyi temsil eder ve zihin ile ruh arasında bir köprü kurar. İkisi arasındaki dengeyi sağlar ve uyumsuzlukları giderir. Panik atak, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar için de birebirdir. Bunun için ametist taşının şu burçlar tarafından kullanılması tavsiye edilir.

1.Balık

2.Başak

3.Kova

4.Oğlak

Ametist Taşı Kimler Kullanabilir?

Her ne kadar bazı burçlarla daha uyumlu olsa da ametist, herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir taştır. Üzerinde bulunduran kişi, hem manevi anlamda gelişme kaydedebilir hem de fiziksel anlamda daha sağlıklı hissedebilir. Yaygın inanca göre ametistin insan için sağladığı faydalar arasında şunlar bulunur:

1.Stresten muzdarip olanlar ve başa çıkmakta zorlananlar için sakinleştirici bir etki yaratabilir.

2.Uykusuzlukla mücadele etmekte etkili olduğu düşünülür, ayrıca rahatlatabilir, sakinleştirebilir ve uykuya dalmaya yardımcı olabilir.

3.Kişiyi, negatif enerjilere karşı koruyabilir ve pozitif enerjiyi çekebilir.

4.Bazıları için bu taş, zihinsel netlik ve odaklanma kolaylığı sağlayabilir.

5.Spiritüel gelişim ve içsel dönüşüm için yapılan çalışmalarda faydalı olabilir.