AK PartiBodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Turgutreis'teki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. İlçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve belediye meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu SKM açılışında Turgutreis sakinlerine seslenen Tosun, "Bu seçim döneminde görüyorum ki Turgutreis daha da geriye gitmiş. Yolları çukurdan geçilmiyor, kanalizasyon suyu sokaklardan akıyor. Çevre ve peyzaj düzeni yok. Sahilleri bakımsız, işgal altında. Sahilde bir proje başlatılmış iki yıldan bu yana bitmemiş. Bir belediye hizmet binasına yıllık 2 milyon TL para ödeniyor, ortada hizmet binası yok. Böyle bir Turgutreis manzarası ile karşı karşıyayız. Turgutreis'i ben Konacık'a benzetiyorum. Aradan geçen 15 sene içerisinde ötekileştirilmiş, hizmetlerden mahrum bırakılmış.Dünyanın en güzel gün batımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgut Reis'in memleketi can çekişiyor" ifadelerini kullandı. Mehmet Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın göz bebeği dediğimiz Bodrum'umuzda bunu hak etmiyoruz. 'Biz ne yaparsak yapalım, nasıl olsa bizi seçiyorsunuz. Çalışsak da çalışmasak da nasıl olsa biz belediyeleri alıyoruz. Buralar bizim kalelerimiz' düşüncesiyle sizleri hizmetsizliğe mahkum ediyorlar. İnsanımıza, Bodrum yarımadamıza kötülük yaptıklarının farkında bile değiller. Demek ki iş başa düştü. Biz diyoruz ki değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek." Tosun, seçildiği takdirde ilk işinin Turgutreis'teki yolları ve kaldırımları düzeltmek olacağını belirtti. Turgutreis'in gece gündüz ışıl ışıl bir lokasyona dönüşeceği sözünü veren Tosun, mahalleye bir kapalı spor salonu ile gençlik merkezi kazandıracağını dile getirdi.