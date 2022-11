Among Us Sistem Gereksinimleri - Among Us Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Amerikan oyun stüdyosu olan InnerSloth tarafından geliştirilen Among Us, olduça eğlenceli ve heyecanlı bir oyun olarak yer alıyor. Özellikle yeni başlayacaklar için Among Us minimum sistem gereksinimleri önem kazanıyor. Milyonlarca bilgisayar oyuncusu tarafından sevilerek oynanan Among Us sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, Among Us kaç GB ram istiyor? Yazımızın devamında Among Us PC kaldırır mı ve Among Us kaç fps sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Among Us PC Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Bilindiği gibi bilgisayar oyunları için gerekli sistem gereksinimi olmadığı sürece oyunları çalıştırmak mümkün değildir. Bu şekilde oyun çalışsa bile donma ve kasma gibi problemler yaşanacaktır. Among Us oyunu için gerekli minimum PC gereksinimleri ise şu şekildedir:

Depolama: 250 MB

İşletim Sitemi: Windows 7 SPI+

Bellek: 1 GB

İşlemci: Intel Pentium 4 2.00 GHz

DirectX: Sürüm 10

Ekran Kartı: NVDIA GeForce 510

Among US Oynamak İçin Kaç GB Ram Gerekir?

Among Us basit grafiklere sahip bir oyun olduğu için minimum olarak 1 GB ram yeterli olacaktır.

Among Us Oynamak İçin Kaç GB Depolama Gerekir?

Among Us çok yer kaplamayan bir oyundur. Bu nedenle de 250 MB'lık bir alan Among Us için yeterlidir.