AMORTİ SORGULAMA 2023

Amorti Sorgulama 2023 ekranı! Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılbaşı çekilişinde biletlerine herhangi bir ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, gözünü biletlerdeki son numaraya çevirecek. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amorti Numarası Kaç Çıktı? İşte Amorti Sorgulama 2023 ekranı
Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları sabah.com.tr'den takip edilecek. Çekilişin başladığı andan bitişine kadar ki bütün rakamlar sayfamızda olacak.
Ayrıca Milli Piyango sorgulama 2023 ve Amorti Sorgulama 2023 işlemlerinizi de kolaylıkla yapabileceksiniz.
Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise amorti çıkmış olur. Amorti çıkan bilet, bilet bedelini kazandırmış olur.
Amorti Numarası Sorgulama işlemini ise, Amorti Sorgulama 2023 sayfamız üzerinden yapabilirsiniz…
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AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?
Amorti, Milli Piyango biletinin rakamı olarak kabul edilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise amorti çıkmış olur. Amorti çıkan bilet, bilet bedelini kazandırmış olur.
MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?
2023 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet 50 Türk lirası, yarım bilet 100 Türk lirası ve tam bilet 200 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.