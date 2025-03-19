Ampute edilen akbaba, yaşamını hayvanat bahçesinde sürdürecek

Artvin'de köylüler tarafından, Türkiye'nin en nadir akbaba türlerinden biri olan sakallı akbaba bulundu. Yaralı ve bitkin halde bulunan sakallı akbaba, veterinere getirildi. Veteriner hekim Can Berk Düzün tarafından yapılan muayenede, sakallı Akbaba'nın sağ kanadı kırık olması nedeniyle enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Enfeksiyonlu kanat kurtarılamayacağı için ampute edildi. Kanadı kesilen ve tedavisi tamamlanan yaklaşık 3 metre kanat açıklığı ve 5 kilogram ağırlıkta olan sakallı akbaba tedavi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Akbabanın, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için bir hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.

Bu zamana kadar çeşitli yırtıcı kuşların tedavisi yaptığını ifade eden Veteriner hekim Can Berk Düzün, Sakallı akbaba nadir görülen bir tür. Bu kuşun doğada görüntülenmesi bile zor. Vatandaşlar yaralı halde bulduğu sakallı akbabayı bize getirdi. Kanadı kırılmış, enfeksiyon oluşmuş bir süre bu şekilde yaşayamaya çalışmış. Enfeksiyon sarınca artık uçamamış. Muayene ettik. Kanadını kurtaramayacağımız için ampute ettik. Yarasını temizledik. Artık uçamayacağı için belirlenecek bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürebilecek" dedi.