Ampute futbol final maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Ampute Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.