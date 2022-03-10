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Giriş Tarihi: 10.3.2022 13:15

"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor

AA
Ampute Messi Barış Telli’nin hayatı film oluyor

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatı film oluyor. Barış Telli'nin ilham veren hayatı, "Hayatla Barış" ismiyle beyaz perdeye aktarılacak. Haziran ayında başlayacak filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.

Barış Telli, yaptığı açıklamada, hayatının film olarak çekilecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmayı ihmal etmediğini belirten Barış, "Önüme çıkan tüm engellere rağmen bir hayalim vardı, tüm insanlara ulaşabilmekti. Bir gün insanlara ulaşabileceğimi biliyordum. Hayatımın film olmasıyla insanların evlerine girmiş olacağım. Gelecek nesillere dokunacağım için mutluyum." diye konuştu.

Yapımcı Hünkar Doğan da Barış Telli'nin başarılarını yakından takip ettiklerini ve diğer ampute sporcular gibi onun da başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Barış karşısına çıkan hiçbir engelin hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen, çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken birisi. Bu projede engellilerin topluma olan bakışı, toplumun da engellilere olan bakışını değiştirecek içeriğe sahip mesajlar yer almakta." ifadelerini kullandı.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan 33 yaşındaki Barış, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.

UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.

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"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayatı film oluyor
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