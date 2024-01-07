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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Ampute siroz hastasını organ bağışı hayata bağladı

AA
Ampute siroz hastasını organ bağışı hayata bağladı
Denizli'de yaşayan 63 yaşındaki Sadık Yeşil, 30 yıl önce motosiklet kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yeşil'in sol bacağı ampute edildi. Uzun süren tedavisinin ardından bazı şikayetleri artan Yeşil'e, başvurduğu hastanede siroz teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen Yeşil, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Burada nakil olması önerilen Yeşil, organ bağış sırasına alındı. Şuur kaybı yaşayan Yeşil'e iki çocuğu ve damadı karaciğerinden parça vermek için tetkik yaptırdı. Tahlillerde damadının dokuları uyumlu çıkmayan, iki çocuğu da kilolu olduğundan nakil yapılamayan Yeşil'in tedavisine bir süre hastanede devam edildi. Babasına can olabilmek için sıkı diyete giren oğlu Tuncay Yeşil, 50 günde 11 kilo verdi. Yeşil, kilo vermek için mücadele ederken Sadık Yeşil'in 03.00'te çalan telefonla hayatı değişti. Antalya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki E.P., hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve gencin beyin ölümü gerçekleşti, ailesi çocuklarının organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı Başkanlığındaki ekip, gencin karaciğerini Sadık Yeşil'e nakletti.

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Ampute siroz hastasını organ bağışı hayata bağladı
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