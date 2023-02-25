Deprem anında gözleri görmeyen kızını sırtında taşıdı... "Kıyamet gibi bir gündü"

Asrın felaketine Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki oturdukları 4 katlı binada yakalanan 68 yaşındaki Şehriban Ertem'in "Ana yüreği" dedirten hikayesine SABAH ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Adana Sarıçam ilçesindeki Çukurova Erkek Yurdu'nda kızı Server Ertem (45) ile birlikte kalan Şehriban nine, "Depremde bina bir resmen yere yattı. Ayakta duramıyordum. Doğuştan gözleri görmeyen kızım 'Anne beni kurtar!' diyerek benden yardım istiyordu. Hemen yanına doğru gittim. Yavrumu sırtıma alarak apartmandan dışarı çıkmaya çalıştım. 2'nci katta yardıma geldiler ve canımızı zor dışarı attık. O olmadan benim yaşamamın anlamı yoktu. Şu an iyiyiz, kızıma ve bana devlet bakıyor" dedi.
Eşini yıllar önce kaybeden ve doğuştan görme engelli kızıyla birlikte İslahiye Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Şehriban Ertem, depreme beraber yaşadığı doğuştan gözleri görmeyen kızı Server ile yakalandı. Büyük hasarın yaşandığı binada oturanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken anne ve kızı binanın son katında kaldı. Büyük paniğin yaşandığı anlarda anne Şehriban, ilk önce kızının ellerinden tutup betonların arasından çıkartmaya çalıştı. Kapının yanına geldiği sırada merdiven demirlerine tutunan anne kızını sırtına alıp yavaş yavaş aşağıya inmeye başladı. Annenin çığlıklarını duyan vatandaşlar 2'nci katta yardım elini uzattı. Anne ve kızı binadan çıkartıldı.
İslahiye'de çadırda kalan anne ile kızı daha sonra otobüslere bindirilip Adana'ya getirildi ve yurda yerleştirildi. Kızıyla sıcak bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşayan Şehriban Ertem, o an yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Depremde binalarının büyük hasar gördüğünü ifade eden fedakar anne, "Bir sağa bir sola savrulduk. Kızım sürekli 'Anne beni bırakma' diyerek bağırıyordu. Ben onu nasıl bırakırdım. Ellerini tutup betonların arasından kapıya kadar çıkardım. Daha sonra sırtıma alıp yavaş yavaş aşağıya inmeye başladım. Artık gücüm kalmamıştı. Bir yandan aşağıya iniyor bir yandan yardım için bağırıyordum. Daha sonra yanımıza gelenler kızımı alıp aşağıya indirdi. Kızım olmadan ben yaşayamam. Devletimiz bize sahip çıktı. Şimdi yurtta kalıyoruz. Sıcak yemeğimiz, suyumuz her şeyimiz var. Hiç bir eksiğimiz yok" diye konuştu.