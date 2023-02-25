Deprem anında gözleri görmeyen kızını sırtında taşıdı... "Kıyamet gibi bir gündü"

İslahiye'de çadırda kalan anne ile kızı daha sonra otobüslere bindirilip Adana'ya getirildi ve yurda yerleştirildi. Kızıyla sıcak bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşayan Şehriban Ertem, o an yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Depremde binalarının büyük hasar gördüğünü ifade eden fedakar anne, "Bir sağa bir sola savrulduk. Kızım sürekli 'Anne beni bırakma' diyerek bağırıyordu. Ben onu nasıl bırakırdım. Ellerini tutup betonların arasından kapıya kadar çıkardım. Daha sonra sırtıma alıp yavaş yavaş aşağıya inmeye başladım. Artık gücüm kalmamıştı. Bir yandan aşağıya iniyor bir yandan yardım için bağırıyordum. Daha sonra yanımıza gelenler kızımı alıp aşağıya indirdi. Kızım olmadan ben yaşayamam. Devletimiz bize sahip çıktı. Şimdi yurtta kalıyoruz. Sıcak yemeğimiz, suyumuz her şeyimiz var. Hiç bir eksiğimiz yok" diye konuştu.

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