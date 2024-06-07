Anadolu Adliyesi’nde anlamlı çevre etkinliği

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çevre Haftası dolayısı ile düzenlenen etkinlikte adliye bahçesine ağaç ve çiçek dikimi yapıldı. Yarının büyükleri çocuklar ile gerçekleştirilen etkinlik sıcak görüntülere sahne oldu.

BAŞSAVCILIK VE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ BİR ARADA

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E blok dışındaki bahçede düzenlenen etkinliğe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Başkan Yardımcısı Nihat Zincirli, Başsavcı vekilleri, savcılar ile anaokulu öğrencileri katıldı.

ÇOCUKLARLA AĞAÇ VE ÇİÇEK DİKİMİ YAPILDI

İlk olarak adliye bahçesine Başsavcı Zafer Koç ile Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ağaç dikti, ardından ağaçlara ilk suları verilerek ağaçların dikildiğine dair hatıra kartları takıldı. Daha sonra yine adliye bahçesine anaokulu öğrencileri ile çiçekler dikildi. Başsavcı Koç ile Komisyon Başkanı Kaya çocuklarla sohbet ederek çiçek dikmelerine yardımcı oldu. O anlar sıcak görüntüler oluşturdu.

"ÇEVREMİZİ KORURSAK MUTLU GELECEĞE KULAÇ ATARIZ"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç etkinlikte yaptığı açıklamada basın mensuplarına katılımları için teşekkür ederek, "Bizler de 'hepimizin bir dünyası var' mottosuyla bu yıl çevre haftamızı kutluyoruz. Adliyemiz bahçesinde de birer ağaç diktik, anaokulu öğrencilerimizle de çevremizi güzelleştirmek adına çiçek diktik. Ayrıca adliyemizde idari işler başsavcı vekilliğimiz ve müdürlüğümüz aracılığıyla değişik seminer, resim yarışması ve birçok etkinliğimiz yaşanmaktadır. Dünyamız hepimizindir ve tektir. Çevremizi korursak hep birlikte daha mutlu bir geleceğe kulaç atmış oluruz" dedi.