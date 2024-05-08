Anadolu Başsavcılığı basın mensuplarıyla buluştu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu ile basın sözcülüğü görevini yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Değirmenci, Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Aydın, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, Medya İletişim Bürosu müdürü, görevli personeli ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda mesai yapan birçok kurumun basın mensubu kahvaltı organizasyonunda buluştu.

SOHBET EDİLDİ, BAŞARILAR DİLENDİ

Başsavcı Zafer Koç önderliğinde adliyede görev yapan Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Savcısı ve basın mensupları fikir alışverişinde bulunup sohbet etti. Kahvaltı organizasyonda bir araya gelindikten sonra basın mensupları ev sahipliği için, Başsavcılık katılımları için görevli muhabirlere teşekkür edip başarılar diledi.