Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dev uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da 2, Bursa'da 3 adrese 13 ekiple birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 2'si İran 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

ASETON, TERAZİ, MİKSER…

Baskınlarda ele geçirilenler operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Adreslerde bir bidon içinde 15 kiloya yakın aseton, hassas terazi, karıştırıcı mikser, 50 emdirme kağıdı, ayrı ayrı bidonlar ve kovalar içinde reçine halde ve sıvı olarak yüksek miktarda uyuşturucu madde olan metamfetamin ele geçirildi.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇTİ

2 adet şeffaf plastik saklama kabı içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde olan daralı ağırlığı 7 Kilo 400 gram gelen katı reçine halde metamfetamin, 13 parça şeffaf kova içerisinde daralı ağırlığı sıvı 34 kilo 600 gram gelen metamfetamin, 46 parça bidonlar içerisinde, daralı ağırlığı 1 Ton 195 kilo 100 gram gelen sıvı halde Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 1 ton 237 kilo metamfetamin ele geçirilmiş oldu. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.