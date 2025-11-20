Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:56

EuroLeague 12. haftasında Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, güçlü İspanyol ekibi FC Barcelona'yı konuk ediyor. Avrupa'daki 887. maçına çıkacak olan Anadolu Efes için kritik öneme sahip bu mücadele, aynı zamanda iki takımın EuroLeague'deki 33. randevusu olacak. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de istediği başlangıcı yapamasa da son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Anadolu Efes, ligin devlerinden FC Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i mağlup ederek moral bulan temsilcimiz, sıralamada üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Taraftarlar, zorlu rakip karşısında Efes'in vereceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile FC Barcelona arasındaki EuroLeague Normal Sezon 12. hafta karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon EuroLeague Normal Sezon - 12. Hafta
Maç Anadolu Efes - FC Barcelona
Tarih 20 Kasım 2025 Perşembe
Saat 20:30
Yer Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague maçları S Sport ekranlarından canlı takip ediliyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Anadolu Efes: 11. hafta sonunda dört galibiyet ve yedi mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyor. Geçen hafta Bayern Münih'i 74-72 yendi.

FC Barcelona: Yedi galibiyet ve dört mağlubiyet ile ligde altıncı sırada yer alıyor. Son maçında Virtus Bologna'yı 88-81 mağlup etti.

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Efes bu maçlarda 19 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de ise 32 karşılaşmada Efes'in 15 galibiyeti bulunuyor.

