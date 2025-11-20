Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta

EuroLeague'de istediği başlangıcı yapamasa da son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Anadolu Efes, ligin devlerinden FC Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i mağlup ederek moral bulan temsilcimiz, sıralamada üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Taraftarlar, zorlu rakip karşısında Efes'in vereceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.
Anadolu Efes ile FC Barcelona arasındaki EuroLeague Normal Sezon 12. hafta karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|EuroLeague Normal Sezon - 12. Hafta
|Maç
|Anadolu Efes - FC Barcelona
|Tarih
|20 Kasım 2025 Perşembe
|Saat
|20:30
|Yer
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul
Anadolu Efes: 11. hafta sonunda dört galibiyet ve yedi mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyor. Geçen hafta Bayern Münih'i 74-72 yendi.
FC Barcelona: Yedi galibiyet ve dört mağlubiyet ile ligde altıncı sırada yer alıyor. Son maçında Virtus Bologna'yı 88-81 mağlup etti.
İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Efes bu maçlarda 19 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de ise 32 karşılaşmada Efes'in 15 galibiyeti bulunuyor.