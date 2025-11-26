ANADOLU EFES BASKET MAÇI: Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, Anadolu Efes Avrupa'nın en zorlu salonlarından birine, Fransa'nın güçlü takımı AS Monaco'nun evine gidiyor. Son yılların başarılı EuroLeague takımlarından olan Monaco, kendi sahasında hata yapmak istemezken, Efes'in sıralamada yukarı tırmanma çabasına engel olmaya çalışacak. Temsilcimiz için sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda ligdeki istikrarını kanıtlama fırsatı sunan bu mücadele, basketbolseverlerin takvimindeki en önemli notlardan biri.