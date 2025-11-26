ANADOLU EFES BASKET MAÇI: Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, Anadolu Efes Avrupa'nın en zorlu salonlarından birine, Fransa'nın güçlü takımı AS Monaco'nun evine gidiyor. Son yılların başarılı EuroLeague takımlarından olan Monaco, kendi sahasında hata yapmak istemezken, Efes'in sıralamada yukarı tırmanma çabasına engel olmaya çalışacak. Temsilcimiz için sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda ligdeki istikrarını kanıtlama fırsatı sunan bu mücadele, basketbolseverlerin takvimindeki en önemli notlardan biri.
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Fransız ekibi AS Monaco ile yapacağı bu önemli karşılaşma için geri sayım başladı.
Mücadele, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma, Monaco'nun evi olan Salle Gaston Médecin spor salonunda gerçekleşecek ve TSİ 21.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ligdeki son maçında Barcelona'yı 74-73 skorla geçti. Moncao ise son maçta 84-52 skorla LDLC ASVEL'i geçti. İki takımda formda olarak parkeye çıkıyor.
Bugünkü EuroLeague maçları:
20.00 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano
21.30 Kızılyıldız - Olimpiakos
21.30 Monaco - Anadolu Efes
22.30 Barcelona - LDLC ASVEL