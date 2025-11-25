ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI: Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta ligin en formda ve iddialı ekiplerinden biri olan AS Monaco deplasmanına konuk oluyor. Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Efes, tur potasına yaklaşmak için bu deplasmanda galibiyet arayacak. İşte, Monaco - Anadolu Efes maçı hakkında tüm merak edilenler:
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Fransız ekibi AS Monaco ile yapacağı bu önemli karşılaşma için geri sayım başladı.
Mücadele, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma, Monaco'nun evi olan Salle Gaston Médecin spor salonunda gerçekleşecek ve TSİ 21.30'da başlayacak.