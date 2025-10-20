Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Devlerin maçına geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:33 Son Güncelleme: 20.10.2025 18:34

THY EuroLeague kupasının iki temsilcisi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 2025–26 sezonunun 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu Türk derbisi için taraftarlar tribünde ve ekran başında yerlerini alıyor. Son şampiyon sarı lacivertliler iddiasını korurken lacivert beyazlılar da favori gösteriliyor. Peki; Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk basketbolunun iki güçlü temsilci Avrupa kupasında karşı karşıya geliyor. İki takım da lige istediği gibi başlayamazken karşılaşma oldukça kritik olacak. EuroLeague heyecanı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden yükselecek. İşte, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hakkında merak edilenler:

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 6. haftasında oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

İki Türk temsilcinin Avrupa karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı takip edilecek.

Fenerbahçe Beko EuroLeague puan durumunda 14. sırada yer alıyor. Avrupa'da son olarak Bayern Münih ile karşılaşan sarı lacivertliler 88-73 skorla galibiyeti hanesine yazdırmıştı.

Anadolu Efes Avrupa'da 16. sırada Fenerbahçe Beko'yu izliyor. Son olarak Panathinaikos ile karşılaşan Efes rakibine 95-81 mağlup oldu.

