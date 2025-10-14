Haberler Yaşam Haberleri ANADOLU EFES MAÇ YAYIN BİLGİSİ! Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 19:09

ANADOLU EFES MAÇ YAYIN BİLGİSİ! Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 4. haftasında Olympiakos – Anadolu Efes karşılaşması oynanacak. Mücadele, Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk (Peace and Friendship) Salonu’nda oynanacak. Lacivert-beyazlılar deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacak. Yunan rakipler karşısında her topta dikkat şart. Peki; Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES MAÇ YAYIN BİLGİSİ! Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu akşam zorlu bir sınavla karşı karşıya: rakip Olimpiakos. Efes, deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Yunan ekibiyle geçmiş yıllarda karşılıklı galibiyetler alıp vermiş olan Efes, bu maçta hem savunmada direnç, hem de hücumda etkinlik arayacak. İşte, Olympiakos – Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler:

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:15'te başlayacak.
Müsabaka Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu (Peace and Friendship Stadium) sahasında gerçekleşecek.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş olarak Olympiakos Anadolu Efes maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk üç maçında yalnızca tek galibiyet alabildi. İlk hafta Maccabi Tel Aviv'i 85-78 ile geçerken, Hapoel Tel Aviv ve Partizan karşısında mağlubiyetler yaşadı.

Anadolu Efes'te skor yükünü çeken guard/şutör pozisyonundaki oyuncular ve uzun rotasyon büyük rol oynayacak. Savunma katkısı yüksek oyuncularla dengeli bir kadro dizilimi bekleniyor. Olympiakos cephesinde ise ev sahibi avantajıyla birlikte baskı altında sorumluluk alabilecek yıldızlar ön planda olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ANADOLU EFES MAÇ YAYIN BİLGİSİ! Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz