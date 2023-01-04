Anadolu motiflerini yumurtaya işlediler

AFYONKARAHISAR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan müzede 22 şehirden gelen 240 farklı ırka ait yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor. Dünyada 5 ülkede, Türkiye'de ise sadece Afyonkarahisar'da bulunan 'Yumurta Müzesi'nde zanaatkârların oyma ve boyama tekniği ile Anadolu motifleri ile süslenen yumurtalar görenleri kendisine hayran bırakıyor.