Anadolu Otoyolu Ankara İstanbul istikameti neden kapalı, ne zaman trafiğe açılacak? Anadolu Otoyolu Ankara İstanbul istikameti son durum!

Ankara İstanbul istikametinde LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucunda Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı. Az önce gelen son dakika haberinin ardından ise özellikle bu yolu kullanacak olan vatandaşlar "Anadolu Otoyolu Ankara İstanbul istikameti neden kapalı, ne zaman trafiğe açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor. Peki, Anadolu Otoyolu Ankara İstanbul istikameti neden kapalı, ne zaman trafiğe açılacak? İşte detaylar...