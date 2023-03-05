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Giriş Tarihi: 5.3.2023 12:26

Anadolu Otoyolu'nda 3 ayrı zincirleme kaza! İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu’nda 3 ayrı zincirleme kaza! İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILIYOR

Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE ULAŞIM KAPANDI

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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Anadolu Otoyolu'nda 3 ayrı zincirleme kaza! İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor
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