Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 19.8.2022 17:06

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA
Anadolu Otoyolu’nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı kamyon, otoyolun Alancuma mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Aynı yönde seyreden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, savrulan kamyonun altına girdi.

Kazada, sürücü Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Nevin O, Güzide Ş, Emine O, Seyfettin Ş. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA