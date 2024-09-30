Anadolu Otoyolu’nda yağmur kazaları: 7 yaralı

Bu kazanın olduğu noktaya 1 kilometre mesafede, saat 11.00 sıralarında ise Ankara yönüne giden 26 ABH 929 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda 5 ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller, bariyerlere çarptı. Kazalarda araçlarda hasar oluştu.