Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak
Giriş Tarihi: 29.1.2022 16:30

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak

Kar temizleme çalışması nedeniyle Ankara yönüne ulaşım, 01.00-04.00 saatlerinde D-100 kara yoluna aktarılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, kar temizleme çalışması nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda otoyolun Ankara yönü, 30 Ocak'ta 01.00-04.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika - Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası yine tutmadı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belgelerle çürüttü
Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı
Kendi servis ettiği görüntüleri unuttu, gazetecileri hedef aldı! İBB'den FOX'a 'görüntülü yalan haber' desteği
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıkladı
Son dakika haberi - CHP'li belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Dört yapraklı yonca değil miydi o?
Kendisinden korusun yeter
Sezen Aksu... Ve duyduğum o mesaj...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi geçici olarak ulaşıma kapatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA