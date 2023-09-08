Anadolu parsı sislerin içinde görüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu parsını "Bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" notu ile paylaştı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre hassas 'en tehlikede' kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi.

1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor. Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyo çeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip" denildi.

'ONUN YURDU OLSUN DİYE KORUYORUZ'

Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla dört koldan hummalı bir çalışmayı sürdüğünü açıkladı. Göçmen Türler Sözleşmesi ve Orta Asya Memeliler Girişimi uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planında ülkemize uyarlandığını da belirten görevliler, "Anadolu Parsının Eylem Planı kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan elde edilen veriler Pars eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Anadolu parsı hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın" dendi.

YÜZBİNLERCE BEGENİ ALDI

Anadolu parsının fotokapan görüntüsünü paylaşılmasını ardından binlerce kişi yorum yaptı. Görüntüleri izleyen herkes heyecanını dile getirerek en çok Anadolu parsının cinsiyetini sordu. Silerin arasında olanca heybeti ile ortaya çıkmasının görüntüsü izleyenleri heyecanlandırdı. Vatandaşlar bu kez Anadolu Parsı'nın yavrularının niye olmadığını sordu.

ALAN DENETİM ALTINDA

Anadolu parsını görüntülendiği Batı Akdeiz ile Güney Ege bandında 50 kilometrelik alanda güvenlik güçleri ve orman muhafaza memurları bölgeyi 24 saat alan denetimi yapıyor. Bölgeye avcıların ve silahlı kişilerin girişine izin verilmiyor. Yürüyüş altında bile olsa vatandaşlar bu bölgeleri kullanılmasına izin verilmiyor.