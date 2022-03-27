Anadolu parsını öldürene 1 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma altındaki yaban hayvanlarını öldürenlerden alınacak tazminatlarda güncelleme yaptı. Karara göre, en fazla ceza Anadolu parsı öldürene verilecek. Geçen aylarda, uzun zaman sonra ilk kez yakından görüntülenen Anadolu parslarının neslini korumak için, bu hayvanları öldürenlere verilecek ceza 1 milyon liraya çıkarıldı. Anadolu parsını öldürenlerden sonra en büyük ceza, Anadolu yaban koyunlarını öldürenlere verilecek. Bu hayvanları öldürenlerden alınacak tazminat 500 bin lira. Yaban keçisini öldüren birine ise 250 bin lira ceza ödetilecek.